بسبب الحرب التجارية وقوة الين.. أسهم اليابان تهبط لأقل مستوى في شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 10:49 صباحا
هبوط أسهم اليابان لأقل مستوى في شهرين (أرشيفية: الإنترنت)

هوت الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، مع تنامي مخاوف المستثمرين إزاء حرب تجارية مستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والولايات المتحدة، في حين دفع الارتفاع السريع للين أسهم شركات التصدير مثل باناسونيك ودايكن للهبوط.

فقد المؤشر نيكي 1.7% ليواصل الهبوط بعد خسارة كبيرة تكبدها يوم الجمعة الماضي، بلغت 2.1% وسجل 20720.29 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الخامس من يونيو. ومن بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، تراجع 32 مؤشرا، وفق وكالة «رويترز».

وخيمت الأجواء القاتمة على البورصة بعد هبوط وول ستريت يوم الجمعة الماضي؛ ليسجل مؤشرا داو جونز و ستاندرد آند بورز أدني مستويين لهما منذ أواخر يونيو.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا مفاجئا يوم الخميس الماضي بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار مما سبب صدمة في الأسواق، وأنهى هدنة تجارية استمرت شهرا. فيما توعدت الصين بالرد.

وأضر الصعود السريع للين خلال التعاملات في آسيا بالمعنويات أيضا ودفع شركات التصدير للهبوط، وفقد سهم نيسان 4.3% وخسر سهم باناسونيك 3.7% وتراجع سهم دايكن اندستريز 3.1%.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8% إلى 1505.88 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في شهرين. وفي الجلسة السابقة، سجل المؤشر أضعف مستوى في سبعة أشهر.

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