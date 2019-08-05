أسعار النفط تنخفض بعد تهديدات ترامب للصين

مصفاة نفط أميركية، (الإنترنت: أرشيفية)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إثر تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين، عبر فرض مزيد من الرسوم عليها، ما سيكبح على الأرجح الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للخام في العالم، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وأشارت الوكالة إلى تراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 92 سنتا أو 1.5 % إلى 60.97 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.3 % إلى 54.93 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 2.5 %، ونزول الخام الأمريكي 1 %.

وهبطت أسواق الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في ستة أشهر اليوم، بينما ارتفعت أسعار الذهب، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى شراء أصول الملاذ بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم.

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وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 % على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من أول سبتمبر، وقال إنه قد يزيد الرسوم الجمركية مجددا إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أكثر سرعة صوب التوصل إلى اتفاق تجاري.

ويوم الاثنين، تركت الصين اليوان يتراجع دون مستوى سبعة دولارات المهم للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، في إشارة على أن الصين ربما تسمح بتراجع العملة أكثر بسبب النزاع التجاري. ومن شأن انخفاض اليوان زيادة تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار. وبكين أكبر مستورد في العالم للنفط. وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا يوم الاثنين بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة يوم الجمعة ارتفاع صادرات أمريكا النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا.