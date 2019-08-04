السعودية تخفض أسعار النفط لدول آسيا في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 04:04 مساء
منظر لخزانات وأنابيب نفط في السعودية (أرشيفية: الإنترنت)

خفضت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا بحلول سبتمبر بواقع 0.75 دولار مقارنة به في أغسطس؛ ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت، ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس، وفق وكالة «رويترز».

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرجوس» للخامات عالية الكبريت في سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.

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