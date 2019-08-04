رغم تضرر سمعتها.. لا غنى للسياسيين الأميركيين عن «بوينغ»

طائرة بوينغ «737-500» تحلق فوق الأبنية في العاصمة اللبنانية بيروت، 10 يوليو 2019 (فرانس برس)

توظف شركة «بوينغ»، من أبرز رموز الصناعة الأميركية)، آلاف الأشخاص في مصانع تقع في معاقل الجمهوريين والديمقراطيين، ما يمنحها وزنًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا في الولايات المتحدة.

وتضررت سمعة الشركة منذ تجميد طائرتها من طراز «737 ماكس» قبل أربعة أشهر بعد كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة لدى العملاق الاقتصادي وإثارة الشكوك.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صاحب شعار «أميركا أولًا»، انتقادات مرارًا لشركة بوينغ، موصيًا إياها بإعادة تصنيع طائرتها، لكنه لم يذهب لدرجة منعها من التحليق. ويدعم سياسيون كبار الشركة لكن هل يمكن أن يكون هذا مؤشرًا إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن أفضل إنتاجات قطاعها الجوي؟. كما لم تردع الصحافة بدورها النواب من استدعاء المدير التنفيذي للشركة، دينيس ميلنبورغ؛ لإخضاعه لنفس نوع الإذلال الذي واجهه أرباب وول ستريت بعد الأزمة المالية.

الخبير في مركز «إير انسايت ريسرتش» ميشال ميرلوزو، يرى أن «بوينغ» واحدة من محركات الاقتصاد الأميركي. إنها مهمة جدًّا للولايات المتحدة»، وأضاف أنه إذا قرر السياسيون الأميركيون الهجوم على الشركة المصنعة لطائرة «777»، فسيلحقون الضرر بأنفسهم لأن «وظائف عديدة ستكون على المحك، وشبكة مزودين شديدة الضخامة، وهذه أمور لا يمكن إبدالها بشركتي فيسبوك وغوغل اللتين لا تنتجان أي شيء ملموس».

«بوينغ» ضرورية للسلطة الأميركية

توظف «بوينغ» التي تأسست قبل 103، عشرات الآلاف حول العالم، 89.5% منهم (137 ألفًا) في الولايات المتحدة، وفق موقع الشركة الإلكتروني. إضافة إلى الوظائف المباشرة، توفر الشركات المتعاقدة معها مثل «جنرال إلكتريك» و«يونايتد تكنولوجيز» و«سبيريت إيروسيستمز» أيضًا العديد من الوظائف في القطاع الصناعي الأميركي.

كما أن خريطة التوزع الجغرافي لـ«بوينغ» مشابهة فعليًّا لاستراتيجية حملة انتخابية. فالشركة الجوية حاضرة في أميركا الريفية التي تنتخب الحزب الجمهوري، أي ولايات ألاباما وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وتكساس. ولديها مواقع أيضًا في أراضٍ تنتخب الحزب الديمقراطي، في كاليفورنيا وواشنطن، وفي ولايات أخرى حاسمة في السباق الانتخابي للبيت الأبيض (ميزوري وبنسلفانيا وأريزونا).

وفي مؤشر على الارتباط الوثيق بين «بوينغ» ودوائر السلطة السياسية، رشح ميلنبورغ شخصيتين لهما علاقات قوية مع واشنطن لتولي مراكز في مجلس إدارة الشركة، وهما نيكي هايلي السفيرة السابقة لإدارة ترامب لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، وكارولاين كينيدي المقربة من باراك أوباما وابنة الرئيس السابق جون كينيدي.

و«بوينغ» التي مقرها شيكاغو، من أبرز مزودي وزارة الدفاع الأميركية. وأنتجت المقاتلات المعروفة «بي 17» و«بي 29» خلال الحرب العالمية الثانية، ومقاتلة «بي 52» التي أُنتجت خلال حرب فيتنام ولا تزال عاملة.

وتصنع اليوم أيضًا الطائرة الناقلة «كي سي 46»، وطائرات حربية مثل طائرة الهجوم «إف آي-18 سوبر هورنيت»، ومروحية الهجوم «أباتشي» ومروحية النقل «شينوك»، والطائرات المسيَّرة الحربية للبحرية الأميركية «يوكلاس» و«بي-1» القاذفة.

و«بوينغ»، مع شركة «سبايس إكس»، إحدى الشركتين اللتين ستشغلان رحلات سياحية إلى الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية، التي تنظمها وكالة الفضاء «ناسا». كما أنها حاضرة رمزيًّا أيضًا في السلطة الأميركية لكونها مصنع الطائرة الرئاسية «إير فورس وان». وأكد مصدر قريب من الملف أن شراء طائرات «بوينغ» أيضًا يشكل جزءًا من المفاوضات التجارية مع الصين.