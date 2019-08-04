اليابان وأميركا تسعيان لإبرام اتفاق تجاري بحلول سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 12:21 مساء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في طوكيو، 28 يونيو 2019 (الإنترنت)

اتفقت اليابان والولايات المتحدة، على السعي للتوصل لاتفاق عام بشأن التجارة الثنائية بحلول سبتمبر المقبل؛ من أجل تقريب وجهات النظر إزاء الرسوم على اللحوم وقطاع السيارات، وفق ما نشرت جريدة «نيكي» الاقتصادية اليوم الأحد.

وحث الرئيس الأميركي، اليابان على فتح قطاع الزارعة الذي يتسم بحساسية سياسية، فضلًا عن تقليص صادرات السيارات للولايات المتحدة، وفي إطار حملة ترامب لتصحيح ما يصفه بالخلل في موازين التجارة العالمية، وفق وكالة «رويترز».

وذكرت الجريدة، نقلًا عن مصادر تشارك في مفاوضات التجارة لم تسمها، أنه جرى التوصل للاتفاق خلال اجتماع بين وزير التجارة الياباني توشيميتسو موتيغي، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن.

وأضافت الجريدة أن الجانبين يأملان التوصل لاتفاق تجاري قبل اجتماع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

ويوم الجمعة الماضي، قال موتيغي للصحفيين، عقب اجتماعه مع لايتهايزر، إن الجانبين أحرزا «تقدمًا كبيرًا» في تضييق هوة الخلاف بشأن التجارة، واتفقا على عقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء في وقت لاحق هذا الشهر.

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