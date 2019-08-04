ترامب مدافعا عن استراتيجيته مع الصين: «يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض، 2 أغسطس 2019 (فرانس برس)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استراتيجيته الاقتصادية، قائلا إن كل الأمور تسير «على ما يرام مع الصين»، بعد يومين من إعلانه توسيع نطاق الرسوم الجمركية الإضافية لتشمل كل الواردات الصينية.

وأضاف الرئيس الأميركي أن «الأمور تسير على ما يرام مع الصين. فهم يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات، وهو أمر أصبح ممكنا من خلال خفض قيمة عملتهم».

وأعاد ترامب الخميس الماضي، إطلاق الحرب التجارية بعد جلسة مفاوضات قصيرة بين الطرفين في شانغهاي لم يتم خلالها إحراز تقدم، وأعلن أن إدارته ستفرض، اعتبارا من الأول من سبتمبر، رسوما جمركية إضافية بنسبة 10٪ على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا، والتي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة.

وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25٪ على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا. وقال ترامب «حتى الآن لا يدفع المستهلك أي شيء».

وإذا كانت الرسوم الجمركية السابقة لم تؤثر كثيرا على المستهلك الأميركي، فإن الأمر سيكون مختلفا مع الرسوم التي أعلن عنها الخميس الماضي، إذ إن هذه الرسوم ستشمل سلعا استهلاكية، مثل مجففات الشعر والأحذية الرياضية وأجهزة التليفزيون ذات الشاشات المسطحة وفساتين الأعراس.

وحذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ تدابير انتقامية إذا وضع دونالد ترامب تهديده موضع التنفيذ، كما أعرب الرئيس الجمهوري عن ارتياحه لاستراتيجيته التجارية، وقال «تأتي بلدان إلينا راغبة في التفاوض على اتفاقات تجارية حقيقية، وليس على العروض الترويجية التي تسير باتجاه واحد التي قدمتها الإدارات السابقة. هم لا يريدون أن يخضعوا للضرائب الأميركية».