صادرات النفط الأمريكي تسجل مستوى قياسيا في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 12:54 مساء
صادرات النفط الأمريكي تسجل مستوى قياسي مرتفع في يونيو (رويترز)

قفزت صادرات النفط الخام الأمريكي، بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا مع شراء كوريا الجنوبية كميات قياسية واستئناف الصين المشتريات، بحسب بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة.

وتفوقت كوريا الجنوبية على كندا لتصبح أكبر مشتر للخام الأمريكي بكميات بلغت نحو 605 آلاف برميل يوميا. واشترت الصين حوالي 292 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى لمشترياتها منذ يونيو من العام الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الصين كانت ثالث أكبر مشتر للخام الأمريكي في يونيو. وقفزت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015 ووصلت الشحنات إلى 30 دولة في يونيو.

ومن بين أكبر المشترين الآخرين للخام الأمريكي، استوردت كندا 311 ألف برميل يوميا في حين اشترت الهند 290 ألف برميل يوميا، تليها هولندا التي استوردت حوالي 274 ألف برميل يوميا.

وعمدت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العام، إلى زيادة مشترياتها من الخام الأمريكي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على إيران في نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
«داخلية الوفاق» تصدر قرارًا بإغلاق 3 مراكز إيواء للمهاجرين وتبدأ إجراءات ترحيلهم
ليبيا
رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة «القلب المكسور» بالسرطان