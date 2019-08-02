تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 08:23 مساء
صورة تظهر عمالا ينظفون نوافذ مبنى في واشنطن، في 5 يونيو 2019، (أرشيفية: فرانس برس)

قال تقرير أميركي، الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة خلق 164 ألف وظيفة جديدة في يوليو الماضي، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة مع الشهر السابق، رغم أن نسبة البطالة ثابتة.

ونقلت «فرانس برس» تقريرا قالت إنه صادر عن «الحكومة الأميركية»، أكد أن «أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا 164 ألف مواطن، وهو عدد يعتبر جيدا إلى حد ما. إلا أنه متراجع قياسا مع عدد الوظائف في يونيو الذي كان 193 ألفا».

ولم تتغير نسبة البطالة التي بلغت 3,7%.

وواصل قطاع التجزئة تسريح العمال الذين تقلص عددهم أيضا في قطاعات المعلوماتية والتخزين والمقاولات. لكن التوظيفات بقيت ثابتة في مجال الرعاية الصحية.

وبذلك، أصبح معدل الوظائف في الأشهر الثلاثة الماضية 140 ألفا، وهو أقل بكثير من معدّل 237 ألفا الذي سُجّل في يوليو العام الماضي.

وارتفع معدل الأجور السنوي بنسبة 3,2% سنويا، ما يزيد عن مواكبة نسبة التضخم في حين أن عدد العمّال المتاحين انخفض، ما أدى إلى تعرّض أرباب العمل لضغوط اثر سعيهم إلى جذب الكفاءات.

ورغم التباطؤ في خلق فرص عمل، كانت الوتيرة أكثر من كافية للحفاظ على معدّل البطالة الذي يتجه نحو الانخفاض.

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