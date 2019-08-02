اليابان تشطب كوريا الجنوبية من قائمة «الشركاء التجاريين المميزين»

وزير التجارة والصناعة الياباني أمام الصحافة في طوكيو، في 2 أغسطس 2019، (فرانس برس)

قررت اليابان الجمعة تشديد «أكثر» على القيود التجارية المفروضة على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة للدول التي تستفيد من معاملة مميزة، وقد اعتبرت سيول هذا التدبير عقابا وردت بتدابير مماثل.

وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، إن هذا التدبير سيدخل حيز التنفيذ في 28 أغسطس، وفق ما نقلته «فرانس برس».

ومن خلال سحب كوريا الجنوبية من فئة الدول «آي» (أي المستثناة من إجراءات الترخيص لشراء منتجات حساسة يابانية الصنع)، إلى فئة الدول «بي» (أي ترخيص خاص إلزامي)، تعني طوكيو أن جارتها ليس جديرا بالثقة، ويتعين التأكد قبل التصدير من أنها لن تستخدم المعدات والتجهيزات الآتية من اليابان لغايات في غير محلها (عسكرية خصوصا).

وتقول السلطات اليابانية «إن الأمر يتعلق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوقة، وهو إجراء ضروري في إطار إدارة ملائمة مراقبة عمليات التصدير والأمن القومي»، كما برر سيكو، نافيا أن تكون عقوبة.

لكن التوتر يتزايد بين طوكيو وسيول، اللتين تواجهان خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار إلى توتر علاقاتهما.

وفي سيول، سارعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى سحب اليابان من «لائحتها البيضاء» للشركاء التجاريين المميزين. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام-كي، إن ما قامت به طوكيو «يقوض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين انتقد «هذا التصرف الأناني الذي سيلحق اضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الامداد الدولي».

وفي تصريح بثه التلفزيون مباشرة، دعا مون اليابان إلى أن «تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وإلى الحوار».

تأثير تجاري غير مؤكد

وقد حرصت اليابان على التقليل من تأثير قرارها. وقال سيكو «هذا ليس حظرا على الصادرات. وهذا لن يؤثر على شبكة الامداد ولن ينجم عنه تأثير سلبي على المؤسسات اليابانية».

وتؤكد طوكيو أن لدى عدد كبير من الشركات اليابانية التصريح للتصدير إلى بلدان الفئة «بي»، وسيكون هذا التصريح صالحا لكوريا الجنوبية.

وأكد هاجيم يوشيموتو، المسؤول في «نومورا سيكيوريتيز»، لوكالة «فرانس برس»، «إذا توافرت للشركات تصاريح خاصة، فينبغي ألا تواجه عوائق».

لكن هذا الإجراء الجديد، لن يكون من وجهة نظر سيول، بلا تأثير ضار كما يريد اليابانيون أن يقولوا.

وتشمل القائمة 15 فئة، تحتوي كل منها على عشرات المنتجات، بدءا من الأسلحة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمواد الكيميائية والمعدات المتطورة والتجهيزات للسفن.

وأوضح مون بيونغ كي الباحث في الجمعية الكورية للتجارة الدولية في سيول «يمكن أن يمتد الأثر الى قطاع السيارات والشاشات العضوية وكثير من المواد الأخرى».

وكانت اليابان قررت في أوائل يوليو رفع الاستثناء من الإجراءات لثلاث مواد كيميائية ضرورية، من بين أمور أخرى، لتصنيع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، وهو قرار يؤثر بشدة على شركات الإلكترونيات الكورية الجنوبية، مثل سامسونغ وال.جي اليكترونيكس.

تهديد للأمن القومي

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، مساء الخميس، إن البلدين أخفقا في إيجاد أرضية مشتركة لتجنب الإلغاء. فالحكومة اليابانية غاضبة في الواقع لأن المحاكم في كوريا الجنوبية تطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في مصانعها خلال الاحتلال الياباني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكد كونو الخميس أن «مشكلة السخرة خطيرة للغاية وتقوض الأساس القانوني للعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية».

وحذرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-وه، من أن «إطار التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن أن يتأثر» بالإجراءات التي اتخذتها طوكيو.

وأشارت خصوصا إلى أن تجديد اتفاق تقاسم المعلومات العسكرية يمكن أن يتعرض للخطر.

واليابان وكوريا الجنوبية حليفتان للولايات المتحدة، ويعتمدان عليها كثيرا على الصعيد الأمني وخصوصا ضد كوريا الشمالية. وقامت بيونغ يانغ بعمليات إطلاق جديدة لصواريخ صباح الجمعة للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام.