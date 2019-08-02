مصرف إنجلترا يحذر من «صدمة» للاقتصاد البريطاني بسبب بريكست

حذر حاكم مصرف إنجلترا، مارك كارني، اليوم الجمعة، من أن مواصلة إجراءات «بريكست» بدون اتفاق، كما هو مقرر في 31 أكتوبر، سيسبب «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كارني، في تصريحات لـ«بي.بي سي»، «من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية»، في حين لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وقال كارني إنه «لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح» في حال حصل ذلك. يذكر أن «بريكست» هو الاختصار السياسي المتداول لـ«خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي».