لحل الحرب التجارية.. الصين تبدأ في شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (يمين) مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهاوزر ووزير الخزانة الأميركي ستين منوشين (يسار)، يوليو 2019 (فرانس برس)

أعلنت الصين، الخميس، البدء في شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية لمعالجة نقطة شائكة في الجهود لحل الحرب التجارية التي طالت بينها وبين الولايات المتحدة.

ويُقدّر بأن الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين هي الأقل منذ سنوات؛ بسبب رد بكين على الخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بقيمة 250 مليار دولار على السلع الصينية، وفق «فرانس برس».

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه من المفترض أن تبدأ الصين في شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية، إلا أنها لم تصدر «أي مؤشرات على أنهم سيفعلون ذلك».

وبدأت الشركات الصينية في الاتصال بالمزودين الأميركيين منتصف يوليو لمناقشة شراء سلع زراعية جديدة بينها حبوب الصويا والقطن ولحم الخنزير والسورغوم، بحسب ما صرح غاغو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين اليوم الخميس.

هدنة في الحرب التجارية

وتأتي تصريحاته غداة إنهاء مفاوضين تجاريين من الصين والولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بينهم في شنغهاي منذ أن اتفق ترامب والرئيس الصيني شي جينبنغ على هدنة في الحرب التجارية في يونيو.

وقال غاو إن الشركات «اشترت بالفعل بعض المنتجات الزراعية»، مشيرًا إلى أن الشركات تقدمت بطلبات إعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الصين على السلع الزراعية الأميركية.

وركز مسؤولون في اجتماع شنغهاي على الأسباب التي أدت إلى انهيار المفاوضات السابقة ومبادئ وخطط المحادثات المستقبلية، بحسب ما صرح غاو للصحفيين. وأضاف أن «هذه الجولة من المشاورات كانت صريحة وفعالة وبناءة».

وأكد أن «الجانبين سيجريان مشاورات مكثفة في أغسطس للتحضير بالشكل الملائم للقاءات مباشرة بين قادة المشاورات في سبتمبر». فيما أكد غاو أنه إذا جاء الطرفان الأميركي والصيني إلى المحادثات كطرفين متساويين، وعالجا المخاوف المتبادلة بالشكل المناسب، فسيتمكن الجانبان من إيجاد حل للخلافات التجارية بينهما.

وشهدت الحرب التجارية بين البلدين فرض كل منهما رسومًا جمركية تغطي أكثر من 360 مليار دولار من السلع من البلدين.