الفاو: تراجع أسعار الأغذية العالمية في يوليو

شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت أسعار الأغذية العالمية، في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، بحسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.9 نقطة الشهر الماضي من قراءة معدلة بالخفض بلغت 172.7 نقطة في يونيو. كانت القراءة السابقة لشهر يونيو تبلغ 173 نقطة.

ولم تحدث الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي اليوم الخميس. ومن المقرر الإعلان عن التقديرات التالية في الخامس من سبتمبر المقبل.