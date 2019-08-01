بعد بيان المركزي الأمريكي.. أسهم أوروبا تتراجع وسهم شل يتهاوى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 11:03 صباحا
بورصة فرانكفورت (أرشيفية: الأنترنت)

خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الآمال بشأن سعر الفائدة الأمريكية في المستقبل، واقتــفت الأسهم الأوروبية أثر وول ستريت والأسواق الآسيوية تراجعت، اليوم الخميس، بينما سجلت شل أقل أرباح في أكثر من عامين ما أدى لانخفاض قيمة شركة النفط العملاقة 4%.

الخسائر كانت محدودة بدعم من نتائج أخرى أكثر إيجابية من بينها باركليز وستاندرد تشارترد وكذلك اندماج مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية مع شركة رفينيتيف للمعلومات المالية في صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع سهم الشركة المشغلة للبورصة، التي ستحصل تومسون رويترز الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء على حصة 15% منها بموجب الصفقة، بنسبة 3.6% في المعاملات المبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، وشكلت شركات الطاقة والتعدين الكبرى أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع أسعار النفط وخام الحديد والنحاس.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة كما كان متوقعًا أمس الأربعاء، بمقدار ربع نقطة مئوية لكن رئيسه جيروم باول خيب توقعات المستثمرين عندما قال إن هذه الخطوة قد لا تكون بداية حملة مطولة لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف النمو العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي عالمي..إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
منوعات
كاركاتير خيري - ورطة سلامة!
كاريكاتير
كاركاتير حليم - «تحجير» الديمقراطية!
كاريكاتير
تصريحات عنصرية للرئيس الأميركي الأسبق ريغان ضد الأفارقة عبر مكالمة مسجلة
دولى
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 17 أغسطس بتهم الفساد
عربى
«داخلية الوفاق» تصف ما ورد في إحاطة سلامة بـ«معلومات غير صحيحة»
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية تتحدث عن رواية مغايرة حول هبوط طائرة «إل 39» الليبية في تونس
ليبيا
مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟
ليبيا
صورة نادرة تظهر أسد بحر بين فكّي حوت أحدب
منوعات
«يونيسيف»: حرمان 1300 طالب من التعليم بعد «قصف مدرسة أبي الأشهر»
ليبيا
ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟
ليبيا
مجلة أميركية: الصين تسعى لتجديد عقودها مع ليبيا ضمن استراتيجية ملء الفراغ ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب لتوقف محرك سيارتك فجأة