بعد بيان المركزي الأمريكي.. أسهم أوروبا تتراجع وسهم شل يتهاوى

بورصة فرانكفورت (أرشيفية: الأنترنت)

خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الآمال بشأن سعر الفائدة الأمريكية في المستقبل، واقتــفت الأسهم الأوروبية أثر وول ستريت والأسواق الآسيوية تراجعت، اليوم الخميس، بينما سجلت شل أقل أرباح في أكثر من عامين ما أدى لانخفاض قيمة شركة النفط العملاقة 4%.

الخسائر كانت محدودة بدعم من نتائج أخرى أكثر إيجابية من بينها باركليز وستاندرد تشارترد وكذلك اندماج مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية مع شركة رفينيتيف للمعلومات المالية في صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع سهم الشركة المشغلة للبورصة، التي ستحصل تومسون رويترز الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء على حصة 15% منها بموجب الصفقة، بنسبة 3.6% في المعاملات المبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، وشكلت شركات الطاقة والتعدين الكبرى أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع أسعار النفط وخام الحديد والنحاس.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة كما كان متوقعًا أمس الأربعاء، بمقدار ربع نقطة مئوية لكن رئيسه جيروم باول خيب توقعات المستثمرين عندما قال إن هذه الخطوة قد لا تكون بداية حملة مطولة لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف النمو العالمي.