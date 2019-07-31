إيران تحذف أربعة أصفار من الريال وتعتمد عملة جديدة

مواطن إيراني يحمل أوراقًا من فئات مختلفة من الريال الإيراني في طهران، 31 يوليو 2019 (فرانس برس)

اعتمدت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية، اليوم الأربعاء، خطة لحذف الأصفار من عملتها واستبدال «التومان» بالريال الحالي.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: «إن الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة و(التومان) سيكون عملتنا الوطنية».

وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي. وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال.

وسُجّل هذا التدهور الكبير في قيمة الريال بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة أحاديًّا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015 وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

وتشكلت حينها طوابير طويلة أمام مكاتب الصيرفة قبل أن تقرر الحكومة الإيرانية توقيف أصحاب مكاتب الصيرفة غير المرخص لهم بالعمل وتجميد حسابات المضاربين. وحاليًا يساوي الدولار الواحد 120 ألف ريال في التعاملات الفردية، علمًا بأن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألف ريال للدولار الواحد.

ويعني ذلك أن مَن لا يحمل بطاقة مصرفية عليه أن يتخلى عمليًّا عن النقود المعدنية، وأن يحمل رزمًا من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.

وفي محاولة لتسهيل التعاملات، اعتمد الإيرانيون منذ زمن نظامًا يقوم على حذف صفر من قيمة الريال، مطلقين على هذه العملة (الريال بعد حذف صفر منه) تسمية التومان، إلا أن ذلك يسبب التباسًا للزوار الأجانب.

وأقرت الحكومة هذا النظام، اليوم الأربعاء، علمًا بأن هذا الإجراء يقتضي موافقة البرلمان لكي يصبح نافذًا. وقال الناطق باسم الحكومة إن هذه الخطوة «ستجعل العملة الوطنية أكثر فاعلية»، وستكون «أكثر انسجامًا مع ممارسة شائعة... الريال لا يستخدم كثيرًا». وتابع أن «النقود المعدنية سيتم تداولها مجددًا».