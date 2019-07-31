صعود أسعار النفط لليوم الخامس مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

مصفاة نفط (أرشيفية- الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الخامسة، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتًا أو 0.6% إلى 65.12 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 58.25 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

ودخل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء، في اجتماع لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددًا في الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو، مقابل توقعات -في استطلاع أجرته رويترز- لآراء محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.