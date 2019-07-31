صعود أسعار النفط لليوم الخامس مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 12:32 مساء
مصفاة نفط (أرشيفية- الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الخامسة، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتًا أو 0.6% إلى 65.12 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 58.25 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

ودخل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أمس الثلاثاء، في اجتماع لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددًا في الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو، مقابل توقعات -في استطلاع أجرته رويترز- لآراء محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب