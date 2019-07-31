رغم تراجع عائدات هواتف «آي فون».. «آبل» تعلن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 11:58 صباحا

حصدت «آبل» رقم أعمال قدره 53.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية المؤجلة، في حين بلغت أرباحها الصافية 10 مليارات، بانخفاض نسبته 13% لكنه أعلى من توقعات السوق، على الرغم من تراجع عائدات هواتف «آي فون».

وانخفضت مبيعات هواتف «آي فون» من 29.4 مليار دولار إلى نحو 26 مليارا، وهو مجموع أدنى من توقعات المحللين، وفق وكالة «فرانس برس».

غير أن قسم الخدمات («آبل باي» و«آب ستور» و«آي تيونز» و«آبل ميوزيك» و«آي كلاود» وغيرها) شهد تقدما نسبته 15% في خلال سنة، محققا 11.5 مليار دولار، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان صدر أمس الثلاثاء.

وقال تيم كوك المدير التنفيذي لـ«آبل» في البيان: «هذه أفضل نتائج نسجلها في ربع ثالث من سنتنا المالية، بفضل عائدات قياسية للخدمات وتسارع نمو الإكسسوارات الموصولة وأداء جيد لأجهزة «آي باد وحواسيب وماك»، فضلا عن تحسن ملحوظ في أداء هواتف «آي فون».

ولا تزال مبيعات هذا الهاتف تشكل نحو نصف إيرادات المجموعة العملاقة التي خاضت مجال خدمات الحوسبة السحابية لتنويع نشاطاتها.

وكانت المجموعة أعلنت في مارس سلسلة من الخدمات الجديدة، أبرزها منصة فيديو بالبث التدفقي واشتراك صحفي.

وتتوقع «آبل» للربع الأخير من سنتها المالية (يوليو - أغسطس - سبتمبر) رقم أعمال يتراوح بين 61 و64 مليار دولار.

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