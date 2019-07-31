خبراء يتوقعون خفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 11:17 صباحا
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأول من مايو 2019 (فرانس برس)

ينتظر خبراء اقتصاديون، انخفاض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما، اليوم ألأربعاء، في ختام الاجتماع التارخي للاحتياطي الفدرالي الأميركي؛ لتعزيز نمو الاقتصاد.

وقال الخبراء إن البنك المركزي الأميركي سيعلن، اليوم الأربعاء، خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0.25 نقطة) معدلات الفائدة اليومية التي تحكم كل الديون الأخرى، بينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدلات فائدة أدنى، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرات عدة، للصحفيين عند الساعة 18.30 بتوقيت غرينتش من اليوم الأربعاء.

وسبق أن أكد باول أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي سجل للتو نموا للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020 ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.

ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي قرر التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المطالب بمعدلات أدنى.

وما زال نمو الاقتصاد الأميركي متينا (+2.1% في الفصل الثاني من العام) على الرغم من تباطؤه، ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين عاما (3.7%). كما أن مؤشرات عديدة كانت إيجابية مثل نفقات الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات.

ومن المتوقع أن يركز باول على ضعف تقدم الأسعار لتبرير مبادرة الاحتياطي الفدرالي. فالتضخم قليل جدا في نظر البنك المركزي الذي يعتبر أن 2% هي النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي. لكن مؤشر الأسعار في يونيو ومايو بلغ 1.4% ويبقى بعيدا عن هذا الهدف.

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