بعد هجوم ترامب.. بكين وواشنطن تستأنفان المفاوضات التجارية في شنغهاي

علما الصين وأميركا (أرشيفية: الإنترنت)

يستأنف المفاوضون الأميركيون والصينيون، اليوم الأربعاء، بالدخول في صلب الخلاف بشأن الحرب التجارية بين بلديهما، خلال المحادثات في شنغهاي، على الرغم من انتقادات حادة وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى الصين المتهمة بالتراجع عن وعودها،

وقبيل بدء المحادثات المغلقة، صافح الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب جدا من الرئيس شي جينبينغ، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعد هذه الجولة، هي الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أميركية صينية وجها لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وامتد الخلاف إلى قطاع التكنولوجيا مع إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في مايو على لائحة سوداء للإدارة الأميركية لأسباب أمنية.

هجوم ترامب

وبينما كان المفاوضون الأميركيون والصينيون على عشاء، أمس الثلاثاء، لم يتردد ترامب في مهاجمة بكين. وقال إن «فريقي يقوم بالتفاوض معهم الآن، لكنهم (الصينيون) ينتهون دائما بتعديل الاتفاق لما فيه مصلحتهم».

ورأى ترامب أن «الصين تعاني كثيرا، هذه أسوأ سنواتها خلال 27 عاما. كان يُفترض أن تبدأ بشراء منتجاتنا الزراعية -- لا شيء يوحي بأنها تفعل ذلك. هذه هي المشكلة مع الصين، فهي لا تفعل بكل بساطة ما تقول إنها عازمة على القيام به».

واعتبر الرئيس الأميركي أن الصين تراهن على الوقت وتنتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، آملة في أن يمنى بهزيمة. لكنه هدد بالقول إنه لن تجد سوى اتفاق «سيكون أقسى بكثير من الاتفاق الذي نتفاوض عليه الآن (...) أو لا اتفاق على الإطلاق» إذا فاز في الانتخابات.

تكتيك غير مجد

وقال محللون إن هذه التصريحات لن تؤدي إلى تهدئة التوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين. وردت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء، وكتبت جريدة «غلوبال تايمز» الناطقة بالإنجليزية وتعتبر قريبة من السلطة في افتتاحية أن «الإدلاء بتعليقات غير بناءة عند استئناف العلاقات التجارية (...) أصبح عادة على ما يبدو»، مؤكدة أن «هذا التكتيك غير مجد».

وعبرت جريدة الشعب من جهتها عن أسفها لأن «طبول بعض الأميركيين تسبب نشازا في اللحن الرئيس».

ورأى ستيفن اينيس المحلل في الشركة الاستثمارية «فانغارد ماركيتس» أن هذا الهجوم الجديد لترامب ضد الصين «قوض تفاؤل الأسواق بشأن المفاوضات التجارية».

فيما رأى شين يدنغلي أن هذه التغريدات تعكس «نفاد صبر» ترامب لانتزاع اتفاق مع الصين. وقال أستاذ العلاقات الدولية المقيم في شنغهاي إن ذلك يدل على «ضعف».

حذر بين مفاوضي البلدين

امتنع مفاوضو البلدين عن الإدلاء بتصريحات علنية، الأربعاء، بينما يتجنب الوفد الأميركي الصحافة أمام فندقه في شنغهاي.

وقبل أيام من بدء المفاوضات، هدد ترامب بمهاجمة منح صفة الدول النامية لبعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تستهدف الصين أولا. وفي رد قاس الإثنين، دانت بكين «وقاحة وأنانية» الولايات المتحدة.

وألمح ترامب الجمعة إلى أن الصين يمكن أن تتعمد إطالة أمد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 2020، على أمل وصول رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.

وتجري المفاوضات في أجواء معقدة للصين التي تواجه منذ أسابيع تظاهرات كبيرة وبعضها عنيفة في هونغ كونغ، وعداء شديدا من الولايات المتحدة الأميركية.