وزير الزراعة يعتبر تصريحات ترامب حول النبيذ الفرنسي «سخف وغباء»

وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم أمام قصر الاليزيه في باريس، 24 يوليو 2019 (فرانس برس)

وصف وزير الزراعة الفرنسية ديدييه غيوم، الثلاثاء، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي ردا على الضريبة الفرنسية التي فرضت على مجموعات الانترنت الأميركية العملاقة، بـ«السخف» و«الغباء».

وقال غيوم لشبكة «بي اف ام تي في/ إذاعة مونتي كارلو» الثلاثاء «بالتأكيد أخشى فرض رسوم لكن هذا أمر سخيف. من السخف كنقاش سياسي واقتصادي القول، إذا فرضتم ضريبة على مجموعات الإنترنت فسنفرض رسوما على نبيذكم، هذا غباء» وفق ما نقلته «فرانس برس».

وأضاف «نفرض ضرائب على المجموعات الرقمية لأنها تحقق أرباحا هائلة بملايين أو مليارات اليورو أو الدولارات عير تشغيل أشخاص من بلدنا وليس هناك أي سبب حتى لا يدفعوا ضرائب».

وتابع «إنها المرة الثالثة التي يهدد فيها الرئيس الأميركي بفرض رسم، المرة الثالثة خلال عام، سنرى اذا كان سيفعل ذلك الآن».

وأكد غيوم أن «النبيذ الأميركي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي» معتبرا تصريحات ترامب الذي ندد الجمعة بـ«غباء» الرئيس ايمانويل ماكرون بأنها «غير مقبولة».

وكان ترامب كتب على تويتر «فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة».

وأضاف «سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون. قلت دائما إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي».

وفي يونيو، ألمح ترامب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا لتصحيح منافسة اعتبرها «غير شريفة».

وقال في مقابلة طويلة مع «سي إن بي سي إن»، «فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ في حين أن ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة». وأضاف «هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما» على هذا الصعيد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.