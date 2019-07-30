تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا للربع الثاني من 2019

مركز للمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مونروج، 14 يونيو 2019 (فرانس برس)

شهد النمو الاقتصادي في فرنسا «انتكاسة» في الربع الثاني من 2019، بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر.

وبحسب تقديرات أولية نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، ونقلتها «فرانس برس» ازداد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.2% بين أبريل ومايو، مقابل 0.4% في الربع الأخير من العام 2018 و0.3% في الربع الأول من العام 2019.

وهذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 يونيو، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%. لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي.

ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدم سوى بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرت استجابة لمطالب حراك «السترات الصفراء».

وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات (0.3% بعدما كان 0.6%)، فيما بقي استهلاك السلع ضعيفا (0% بعدما كان 0.1%). وأشار الجهاز الرسمي خصوصا إلى تراجع في المبيعات الغذائية (-0.2%)، و«السلع المصنعة» (-0.3%) وهو «مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات».

ويشكل تباطؤ الاستهلاك، المحرك الرئيس للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظرا للمؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لكن أيضا نظرا لازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2% هذا العام وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2007.

وبحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8.5 مليار يورو بين الربع الأخير من العام 2018 والربع الأول من العام 2019، خصوصا بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر.

لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار على النشاط الاقتصادي، إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15%، وهو حاليا عند مستوى قياسي.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فقد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضا بسبب «التغيرات في المخزونات» أي التغير الذي يطال البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0.2%، بعدما كان ساهم في تعزيزه بنسبة 0.3% في الربع الفائت.

أما الاستثمار فقد ساهم في دعم النشاط الاقتصادي. وبحسب المعهد، فقد ارتفع بنسبة 0.9% بعدما زاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، بفضل الاستثمارات الحيوية من جديد للشركات (ارتفعت بنسبة 1.2% بعدما كانت 0.7%).

ولم تؤثر التجارة الخارجية من جهتها على النمو بعدما أضعفته بنسبة 0.3% في الربع الأول. وارتفعت نسبة الصادرات 0.2%، بينما انخفضت نسبة الواردات (0.1% بعدما كانت 1.1%).

ومع هذه النتائج التي تأتي في سياق تباطؤ عام للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، تبلغ حاليا نسبة «النمو المكتسب» (المستوى الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي إذا بقي النمو صفرا خلال الربع المقبل) 1%.

وهذه النتيجة تجعل الأهداف التي حددتها الحكومة، التي توقعت أن يبلغ النمو في العام 2019 نسبة 1.4%، غير مؤكدة، علما بأن السيناريو الأساسي الذي حددته الحكومة للنمو كان أعلى بنسبة 0.3%.

ويمكن للتباطؤ الأوروبي المرتبط بالتوتر التجاري الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يؤثر على قدرات الاقتصاد الفرنسي في المقاومة. ويرى الاقتصادي في معهد «ريكس كود» إيمانويل جيسوا أن «السياق العالمي ليس واعدا. وهو يؤثر سلبا على المناخ الاقتصادي الحالي في فرنسا».

ويرى من جهته الباحث في «المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية»، إريك هيير، أن «السياق العالمي ليس جيدا، هذا واضح. لكن هناك طاقة داخلية في فرنسا» تسمح للاقتصاد الفرنسي بأن «يقاوم»، مذكرا بأن ثقة الأسر ومناخ الأعمال لا يزالان في الاتجاه الصحيح.

وبحسب بنك فرنسا وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن يرتفع النمو في فرنسا بنسبة 1.3% هذا العام، مقابل 1.7% في العام 2018. وهذا الرقم أعلى بقليل من معدل النمو في منطقة اليورو، حيث من غير المتوقع أن يتجاوز 1.2%، بحسب المفوضية الأوروبية.