ارتفاع أسعار النفط مدعومة بترقب خفض الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 11:40 صباحا
مصفاة نفط أميركية (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، مما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتا أو 0.7% إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأميركي 41 سنتا أو 0.7% إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو البنك المركزي الأميركي اجتماعهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بلوغ الأزمة المالية أوجها قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خفضا صغيرا في أسعار الفائدة «لن يكون كافيا».

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مما يعزز توقعات استهلاك النفط، لكن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال زادت المخاوف من تباطؤ النمو.

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