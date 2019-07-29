«إير فرانس» تطلب شراء مجموعة كبيرة من طائرات «إيرباص إيه 220»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 02:11 صباحا
طائرة إيرباص إيه 220 للرحلات المتوسطة. (فرانس برس)

تعلن شركة الطيران الفرنسية «إيرفرانس» هذا الأسبوع، خططها لشراء ما بين 50 و70 طائرة من طراز «إيرباص إيه 220» للرحلات المتوسطة الكندية الصنع، في إطار عملية تجديد لأسطولها، بحسب ما ذكرت صحيفة «جورنال دو ديمانش» الأسبوعية الأحد. 

ويتوقع أن يؤكد مجلس إدارة الشركة على طلب الشركاء الضخم، غدًا الثلاثاء، قبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حسب ما ذكرت «فرانس برس». 

ويمكن أن يتضمن الطلب خيار شراء «طائرات من الطراز نفسه» ولكن بخلاف التوقعات السابقة لا يتوقع أن يشمل أي طائرات «إيه 320 نيو» التي تلقى رواجا، بحسب الصحيفة. 

ولم ترد أي تقديرات لقيمة الصفقة، فيما رفضت «إيرفرانس»، تأكيد الطلب، ولكنها قالت إنه «لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذه المرحلة». ورفضت شركة «إيرباص» التعليق.

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