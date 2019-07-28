جولة جديدة للمفاوضات التجارية الصينية - الأميركية الثلاثاء

الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب (رويترز)

يلتقي المفاوضون الصينيون والأميركيون الأسبوع الجاري في الصين لإجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما، لكن محللين يؤكدون أنهم لا يتوقعون تقدما كبيرا رغم اختيار مكان جديد لهذه المناقشات.

وستعقد الاجتماعات المقبلة الثلاثاء والأربعاء في شنغهاي، وستكون الأولى وجها لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقرر الرئيس الأميركي حينذاك زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على حزمة ضخمة من المنتجات الصينية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة حاليا فرض الرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وقال وانغ شوانشينغ الأستاذ في جامعة تونغجي في شنغهاي، لـ«فرانس برس»، إن «الصين تتطرق إلى هذه القضية في الأساس من زاوية محض اقتصادية وتريد مجرد إبرام اتفاق». لكن الولايات المتحدة «تحاول ربط المشاكل التجارية بالتنافس الاستراتيجي»، على حد قوله.

وأثار ترامب غضب بكين عندما أدرج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي على لائحة سوداء لأسباب أمنية. وقال وانغ إن «النقطة المشتركة» اليوم هي «أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق. لذا، فإن الأمر بالغ الأهمية».

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مكان رمزي

ويشكل استئناف المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح، ويحمل اختيار شنغهاي مكانا لها، طابعا رمزيا كبيرا. وقال مايكل بيتس أستاذ المال في بكين: «قد يكون ذلك وسيلة لإبعاد (الرئيس) شي جينبينغ ومحيطه عن نتائج المفاوضات» التي قد تكون سلبية.

ويشير عقد المحادثات في شنغهاي أيضا إلى فترة تحسنت فيها العلاقات بين البلدين، كما يثبت بيان شنغهاي الذي صدر في 1972 وكان مرحلة مهمة في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، لشبكة «سي ان بي سي» إن «بيان شنغهاي يعني الكثير (للصين) والطابع الرمزي لهذا الاتفاق المهم واضح». لكن منوتشين الذي سينضم إليه الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر حذر من «المشاكل الكثيرة» التي ما زال يجب حلها.

وصرح المحلل لاري أونغ من المكتب الاستشاري المتخصص بالشؤون الصينية «سينو-انسايدر» بأن بكين وواشنطن «ليستا متفائلتين» في نتيجة المفاوضات. وأضاف أنه لو كان الأمر عكس ذلك لجرت المفاوضات «في بكين وليس في شنغهاي».

من جهته، رأى شين دينغلي الأستاذ المقيم في شنغهاي والمتخصص في العلاقات الدولية «من غير المرجح أن يوقعوا اتفاقا هذا الأسبوع». وحذر من أنه أقرب إلى اجتماع لإحياء العملية وليس أملا حقيقيا في التوصل إلى اتفاق.

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حزم

واعترفت الجريدة الاقتصادية الصينية التي تصدر بالإنجليزية والقريبة من السلطة «غلوبال تايمز»، في افتتاحية الجمعة بأن «المفاوضات ستكون طويلة» وبأن فرص التوصل إلى اتفاق «قد تخفق» إذا واصلت واشنطن الضغوط على بكين.

ويرى مراقبون أن الصين يمكن أن تتعمد إطالة أمد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في 2020، على أمل وصول رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.

في الجانب الصيني سيقود المفاوضات من جديد نائب رئيس الوزراء، ليو هي، القريب من الرئيس لكن وزير التجارة الصيني الذي يعتبر متشددا، قد يلعب خلالها دورا أكبر. وقال وانغ شوانشينغ إنه يجب عدم استبعاد صدور «تصريحات حازمة» عنه لكنه «شخص يتمتع بكفاءة عالية» في الاقتصاد.

وتضع الحرب التجارية البلدين في مواجهة اختبار قاس. فقد تباطأ النمو الصيني على مدى عام في الربع الثاني وبلغ 6,2% في أسوأ أداء منذ 27 عاما على الأقل.

وفي الولايات المتحدة يشكو المزارعون الأميركيون الذين يشكلون شريحة كبيرة تدعم ترامب في الانتخابات، من تراجع صادراتهم بسبب الخلافات التجارية مع الصين. ورأى شين دينغلي أنه بعد فشل المحادثات في مايو، باتت واشنطن وبكين «تدركان الآن أن أيا منهما لا يمكن أن ينتصر على الآخر».