ترامب يلوح بفرض رسوم على مكونات صينية تدخل في حواسيب «آبل»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في 28 مايو 2019 في يوكوسوكا في اليابان (ا ف ب)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، طلب شركة «آبل» الأميركية بإعفاء مكوّنات مصنوعة في الصين تدخل في صناعة حواسيبها، من الرّسوم الجمركية، ضمن ضغوطه على الشركة العملاقة لتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في تغريدة نقلتها «فرانس برس»، «لن يتمّ منح إعفاءات رسوم لآبل أو إعانات في ما يخص أجزاء حاسوب ماك برو المصنوعة في الصين. اِصنعوها في الولايات المتحدة وعندها لا يتمّ فرض رسوم».

وتأتي هذه الخطوة وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات القوتين الاقتصاديتين استئناف المفاوضات المتعثّرة بينهما لوضح حدّ لهذه الحرب التي تهدد الاقتصاد العالمي برمّته.

ولاحقا، أبلغ ترامب المراسلين في البيت الابيض بأنه يريد أن تصنع «آبل» هذه الأجزاء في الولايات المتحدة. وقال «عندما سمعت أنهم سوف يصنعونها في الصين، قلت عندما ترسلون منتجاتكم الى الولايات المتحدة سنفرض رسوما عليها».

وكانت «آبل» تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة أوردت فيه أن بعض المكونات لجهاز الكومبيوتر المكتبي ماك برو الذي يبلغ سعره 6 آلاف دولار يمكن الحصول عليها فقط من الصين، ولهذا يجب إعفاؤها من الرسوم الأميركية.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على مزيد من السلع الصينية للضغط على بكين لتحسين حماية الملكيّة الفكرية الأميركية.

وأثنى ترامب على الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك قائلا إنه شخص «أكن له الكثير من الإعجاب والاحترام». وأضاف «سنعمل على حل ذلك. أعتقد أنهم سيعلنون عن بناء مصنع في تكساس. إذا فعلوا ذلك، سأكون سعيدا للغاية».