ترامب يطالب منظمة التجارة العالمية بعدم اعتبار الصين دولة نامية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 10:48 صباحا
شعار منظمة التجارة العالمية خارج مقر المنظمة في جنيف بسويسرا، (أرشيفية: رويترز)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، منظمة التجارة العالمية، بتغيير طريقة تعريفها للدولة النامية، منتقدا الصين على نحو خاص ودولا أخرى لحصولها على معاملة تفضيلية غير عادلة.

وأصدر ترامب مذكرة تضمنت توجيها إلى الممثل التجاري الأمريكي لوقف معاملة مثل تلك الدول «الصين» معاملة الدول النامية، فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ما لم يتحقق «تقدم ملموس» صوب إصلاح الوضع في غضون 90 يوما، وفق «رويترز».

والجمعة، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض طلب شركة آبل إعفاء مكوّنات مصنوعة في الصين وتدخل في صناعة حواسيبها من الرّسوم الجمركية، وذلك في إطار ضغوطه على الشركة العملاقة لتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وقال ترامب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في تغريدة نقلتها «فرانس برس»، «لن يتمّ منح إعفاءات رسوم لآبل أو إعانات في ما يخصّ أجزاء حاسوب ماك برو المصنوعة في الصين. اِصنعوها في الولايات المتحدة وعندها لا يتمّ فرض رسوم».

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