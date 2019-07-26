ترامب: النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2019 لم يكن سيئا

الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، 25 يوليو 2019، (رويترز)

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قلق دولي بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أنه «لم يكن سيئا».

وغرد الرئيس الأمريكي على موقع التدوينات القصير «تويتر» الجمعة قائلا إن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام، الذي تباطأ دون المتوقع، «لم يكن سيئا بالنظر إلى الحمل الثقيل جدا لمرساة مجلس الاحتياطي الاتحادي الملتفة حول أعناقنا».

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 بـ0.1 % إلى 3.2 % مقارنة مع توقعات أبريل الماضي.

لكن الحكومة الأميركية قالت إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث كان الإنفاق الاستهلاكي قويا حتى مع انكماش استثمارات الشركات للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح استطلاع للرأي صادر عن وكالة «رويترز» الشهر الجاري، أن مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي تتعمق على الرغم من التغيير الأخيرة الخاص بنهج السياسة النقدية المتبع من البنوك المركزية الكبرى وذلك بسبب مخاوف الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين.