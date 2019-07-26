الهند أول مستقبل لخدمة «واتساب» الجديدة للدفع الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 06:16 مساء
الهند أول بلد تطلق فيه «واتساب» خدمتها الجديدة للدفع (ا ف ب)

أعلنت شبكة «واتساب» العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع «الرقمي» في الهند، التي تعد أكبر سوق لها بنحو 400 مليون مستخدم.

وقد اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة «فيسبوك» الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجاريًا بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند، بحسب «فرانس برس».

وقال الرئيس العالمي للشركة، ويل كاثكارت، في بيان، إن خدمة الدفع الجديدة «ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتساب بالسهولة عينها كإرسال رسالة».

وأضاف «نتحرّق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام».

وستصبح الهند بذلك أول دولة تشغل فيها "واتساب" خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نموًا سريعًا.

وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية.

وستنافس الخدمة الجديدة من «واتساب» فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها «غوغل باي» و«أمازون باي».

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