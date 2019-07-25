رئيس الوزراء الأسترالي يريد اتفاقا تجاريا سريعا مع لندن

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يلقي خطابا في سيدني في 18 مايو 2019. (فرانس برس)

وعد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس بأن تكون أستراليا أول دولة تعمل لإبرام اتفاق تجاري مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون.

وقال موريسون إنه تحدث إلى جونسون لتهنئته، وتعهد بالإبقاء على «علاقات متينة جدا بين البلدين والتحرك بسرعة عندما تسنح الفرصة من أجل اتفاق بين المملكة المتحدة وأستراليا».

ومن المرجح أن يشبه أي اتفاق ثنائي الاتفاق الذي تجري أستراليا مفاوضات بشأنه مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن ترغب كانبيرا في وضوح أكبر في العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ودعا موريسون بوريس جونسون إلى حل «القضايا الصعبة جدا المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين ولمصلحة الاقتصاد العالمي بمجمله».