مستوردون صينيون يطلبون إلغاء الرسوم على المنتجات الزراعية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 10:39 مساء
سفينة يتم تفريغ حمولتها في مرفأ كينغداو في محافظة شاندونغ بشرق الصين في 11 يوليو 2019. (فرانس برس)

طالب مستوردون صينيون، حكومتهم بإلغاء الرسوم الجمركية المشددة على منتجات زراعية أميركية مستوردة، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام رسمية الأحد، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار البلدين هدنة في الحرب التجارية بينهما.

وقدم المستوردون الذين لم يتم التعريف عنهم طلبًا إلى هيئة حكومية صينية مسؤولة عن مراقبة الرسوم الجمركية؛ لرفع الرسوم الجمركية المشددة، وفق تقارير متشابهة وردت في عدة وسائل إعلام دون ذكر مصادرها، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتؤكد التقارير أن المستوردين قاموا بخطوتهم بما يتوافق مع حاجات السوق الداخلية دون إعطاء مزيد التوضحات، ولا سيما حول المنتجات المعنية بالطلب.

وقد تكون هذه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة التي قامت وفق معلومات صحفية بسحب 110 منتجات صينية عن قائمة البضائع المستهدفة بالرسوم الجمركية المشددة.

وتبادلت القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم رسومًا جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، ما انعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي بين جانبي المحيط الهادئ.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على إعادة تحريك المفاوضات التجارية الثنائية، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو.

وبعد ذلك، أعلن ترامب أنه لقاء الالتزام بتعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية المشددة على 300 مليون دولار من البضائع، عرضت بكين شراء «كمية هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأميركية».

وصدرت المعلومات الصحفية، الأحد، بعد أيام من اتهام ترامب الصين بالعودة عن هذا الوعد.

وكتب في تغريدة قبل عشرة أيام: «الصين لم تفِ بوعدها، لم تشترِ المنتجات الزراعية من مزارعينا الرائعين مثلما تعهدت»، مضيفًا: «آمل أن تفعل ذلك قريبًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا