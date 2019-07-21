الأردن يتوقع ارتفاع أعداد السياح مع تزايد الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 11:50 صباحا
سائحة على ظهر جمل في مدينة البتراء الأردنية (رويترز)

قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، عبدالرزاق عربيات، الأحد إن من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة 10% العام الجاري، مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة.

وقال عربيات، لـ«رويترز»: «قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع عدد خطوطهما القادمة للمملكة زاد وسيزيد من أعداد سياح المبيت بشكل كبير، ونتوقع أن تتجاوز خمسة ملايين سائح». وأضاف: «الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات».

وكان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة 7% إلى 4.9 مليون سائح.

وأوضح عربيات أن المجموعات السياحية، التي تشكل عصب السياحة في المملكة، من المتوقع أن تزيد العام الجاري بين 20 و25%، وخصوصا القادمة من أميركا وأوروبا. وقال: «نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع، ولقد نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت».

ولفت إلى أن خطط الترويج هذا العام تركز على ثلاث أسواق تقليدية هي البرازيل واليابان والصين في جانب السياحة الدينية، بالإضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه.

وقال: «الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة تجلب سياحا وتسوق المواقع السياحية عنا». وتطرق إلى سياحة المؤتمرات والتي أنشأت لها الهيئة وحدة تسويق مستقلة استطاعت جذب مؤتمرات طبية كبيرة للعامين الجاري والمقبل.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أقر عربيات أن المملكة تراجعت في هذا النوع من السياحة نتيجة وجود منافسة حادة مع دول مجاورة في هذا المجال. وقال: «نريد استعادة مكانتنا في السياحة العلاجية، لذلك قمنا بتشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لوضع خطط ترويج المنتج الصحي».

وأشار إلى أن الحكومة زادت موازنة الهيئة هذا العام من 12.9 مليون دينار إلى 25 مليونا لتعزيز قدرة الترويج والتسويق السياحي واستقطاب مزيد من السياح والزوار.

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