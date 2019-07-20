«فورد» تسرِّح 200 موظف في كندا بداية سبتمبر

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات الجمعة أنها ستسرح نحو 200 موظف في شبكتها للتجميع في أوكفيل، بمقاطعة أونتاريو الكندية، مشيرة إلى تراجع مبيعات النماذج التي تُنتج فيها.

وأوضحت كيلي فيلكر الناطقة باسم فورد أن «عمليات الصرف ستبدأ في سبتمبر». وتقول شركة فورد إن 4600 موظف يعملون في شبكة أوكفيل للتجميع، وفق «فرانس برس».

وقالت الناطقة إن مبيعات سيارة فورد فليكس وسيارة لينكولن إم.كاي.تي «تباطأت»، وأن سيارات إيدج للدفع الرباعي «لم تعد تباع في بعض الأسواق الأوروبية». وذكرت بـ«أنها تعتمد منذ أمد بعيد سياسة تقضي بضبط الإنتاج بناء على طلب المستهلكين»

ويمكن أن تحصل عمليات صرف أخرى في يناير، كما قال من جهته دايف طوماس، رئيس النقابة التي تمثل موظفي أوكفيل، على صفحة نقابة يونيفور على الإنترنت. ويشكل ذلك ضربة أخرى لصناعة السيارات في أونتاريو، حيث أعلنت شركتا «كرايسلر وجنرال موتورز» نحو 4000 عملية تسريح منذ الخريف.