ترامب سيرشح ابن قاض راحل في المحكمة العليا لشغل منصب وزير للعمل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:41 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحا وزير العمل أليكس أكوستا (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيرشح ابن انتونين سكاليا القاضي الراحل في المحكمة العليا، لتولي وزارة العمل بعد استقالة الوزير أليكس أكوستا الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «يسرني الإعلان عن نيتي ترشيح جين سكاليا لمنصب وزير العمل الجديد».

وأضاف وفق وكالة «فرانس برس»، أن «جين حقق في حياته نجاحًا كبيرًا في حقل القانون والعمل ويحظى باحترام كبير ليس فقط لكونه محام، بل محام لديه خبرة كبيرة في التعاطي مع (قضايا) العمل وكل شخص آخر».

ويوجين سكاليا حاليًا شريك مع مكتب شركة غيبسون ودان وكراتشر في واشنطن. وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة يتولى سكاليا «مسائل مختلفة متعلقة بالعمل والتوظيف والاستئناف والأمور التنظيمية».

وأكوستا كان الوزير الوحيد من أصل أسباني في حكومة ترامب التي تسعى إلى رفع القيود عن عدد من القطاعات ومنها العمل. لكن قادة قطاع الأعمال يشعرون بأن أكوستا لم يتحرك بسرعة فيما يتعلق بإعادة قوانين العمل، كما كتبت واشنطن بوست في وقت سابق.

وعندما كان مدعيًا فدراليًا، واجه أكوستا دعوات متزايدة للاستقالة بسبب صفقة ادعاء سرية أجراها قبل عقد مع جيفري إيبستين، رجل الأعمال المتهم في فضيحة جنسية.

وبدأ البيت الأبيض يفكر في ترشيح سكاليا في أعقاب تصاعد المطالبات الأسبوع الماضي في التحقيق في صفقة الادعاء التي أبرمها أكوستا، بحسب واشنطن بوست التي أضافت أن ترامب وسكاليا عقدا لقاءً مغلقًا بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض لمناقشة تولي الوزارة.

ووالد يوجين سكاليا الراحل، القاضي المحافظ انتونين سكاليا، شغل مقعدًا في المحكمة العليا الأميركية لثلاثين عامًا، من 1986 وحتى وفاته في 2016.

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