مجموعة الـ 7 توافق على فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 12:57 مساء

وافق وزراء مالية مجموعة السبع على خطة لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار الوزراء، خلال اجتماعهم في فرنسا، اليوم الخميس، إلى أنه سيسمح لتلك الشركات بممارسة أعمال تجارية في البلدان التي ليس لها فيها وجود فعلي.

وقال بيان أصدرته فرنسا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، إن الوزراء «دعموا حلًا من ركيزتين سيتم تبنيه بحلول العام 2020 (في هذا الشأن»، على أن يتم «تطوير أنظمة جديدة تراعي نماذج الأعمال الجديدة؛ ما يسمح للشركات بالقيام بأعمال تجارية في منطقة ما دون التواجد فعلياً فيها».

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ويعقد وزراء ماليتها اجتماعًا سنويًا منذ العام 1976.

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