«باركليز» يخفض توقعه لسعر النفط في 2019 و2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 11:36 صباحا
مقر بنك باركليز في لندن (رويترز: أرشيفية)

خفض بنك «باركليز» الخميس توقعاته لسعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري وفي العام القادم، قائلًا إنه يتوقع تباطؤًا لنمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في 2019 بواقع دولارين إلى 69 دولارًا و61 دولارًا للبرميل على الترتيب. حسب وكالة «رويترز».

وخفض تقديراته لسعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولارًا وبمقدار خمسة دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

ورجح البنك في مذكرة أن «يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلًا فحسب على مليون برميل يوميًا في 2019 إذ أن تنامي الحماية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي الجاري عالميًا يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام».

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لكن محللي البنك أضافوا أنه «على الرغم من ذلك، نعتقد أن المخاوف من حدوث تخمة مبالغ فيها إذ تظل الاتجاهات الأساسية لمخزون البترول في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم تقدم الدعم»، مضيفين أن «السوق تقلل من تقدير الطلب وتبالغ في تقدير نمو الإمدادات عند المستويات الحالية للأسعار».

واستقرت أسعار النفط الخميس بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة حين أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات المنتجات في الولايات المتحدة بقوة الأسبوع الماضي مما يشير إلى ضعف في الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.

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