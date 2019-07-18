أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين

أوقيات ذهب، (الإنترنت: أرشيفية)

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، في الوقت الذي استغل فيه بعض المستثمرين المكسب الذي حققه المعدن الأصفر في الجلسة الماضية لجني الأرباح.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1422.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 3 يوليو الماضي عند 1428.40 دولار، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وارتفع الذهب بنحو 1.5% في الجلسة السابقة، مع انخفاض الدولار عقب أن عززت بيانات أضعف من التوقعات لسوق الإسكان في الولايات المتحدة احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1421.90 دولار للأوقية.