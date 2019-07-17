آداء مستقر للأسهم الأوروبية.. و«بريكست» تمنع مكاسب السوق

استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، في وقت لا تزال فيه قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والتوترات التجارية تؤثر على مكاسب السوق.

وبحسب وكالة «رويترز» انخفض مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8% بقيادة المصارف السويسرية، حيث هبطت أسهم «هاندلسبانكن» بسبب نتائجه الضعيفة، بينما هبط سهم «سويدبنك» بعد خفضه توزيعات المساهمين.

وحقق مؤشر قطاع التكنولوجيا أداء يفوق السوق بشكل عام، بعدما أعلنت «إيه.إس.إم.إل» عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وزاد مؤشر القطاع 0.6%، مدعومًا أيضًا بمكاسب سهم شركة إريكسون لصناعة معدات شبكات المحمول، التي قالت إنها تتجه صوب تحقيق أهداف 2020 بعدما جاءت أرباح الربع الثاني متماشية مع التقديرات.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07%، فيما قد يكون أول يوم من التراجع في أربع جلسات.