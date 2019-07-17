ارتفاع أسعار النفط متأثرة بتراجع المخزونات الأميركية

مصفاة نفط في النرويج (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأميركية أقل من المتوقع، متأثرة بإعصار باري بخليج المكسيك.

وبحسب وكالة «رويترز» فإنه بحلول الساعة 6:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا أو 0.2% إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3% يوم الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتًا أو 0.4% إلى 64.60 دولار للبرميل. وأغلق العقدان على انخفاض 3.2% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو إلى 460 مليونًا، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وإذا تأكد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي ما زال متوقفًا يوم الثلاثاء في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وأوضح المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل 58% من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفًا.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي كان لها تأثير ضئيل على المخزونات، وفق «رويترز».