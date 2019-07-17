الذهب يهبط متأثرًا بمبيعات التجزئة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 09:03 صباحا
سبائك من الذهب في صورة (أرشيفية: رويترز)

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية.

وكانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وفي ظل ضبابية واسعة بشأن التجارة بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1403.81 دولار للأوقية «الأونصة» بينما هبط في العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.3% إلى 1406.40 دولار للأوقية، بحسب وكالة «رويترز».

وقال العضو المنتدب لدى شركة التداولات «جولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، براين لان، إنه «بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلاً، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة».

وأضاف أيضًا أن «الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أية تسوية في الوقت الحالي، والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، ولا سيما الصين».

لكن الإقبال على المعدن الأصفر تأثر سلبًا، إذ ربح الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يونيو، مما يضاف إلى دلائل في الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن.

غير أن البيانات لم تؤثر تقريبًا على تكهنات السوق بخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.60 دولار للأوقية، وتراوحت الأسعار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 15.69 دولار، والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وربح البلاتين 0.1% إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1523.11 دولار للأوقية.

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