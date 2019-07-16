ارتفاع سندات لبنان الدولارية بعد أنباء عن دعم سعودي محتمل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 03:59 مساء
الرئيس اللبناني ميشيل عون. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، اليوم الثلاثاء، إثر تقارير بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده.

ووفق «رويترز» فقد ارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعد أن أشار ثلاثة رؤساء وزراء سابقين إلى أن السعودية ربما تقدم دعمًا جديدًا للبنان المثقل بالديون.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، لتلفزيون «إل بي سي» اللبناني من جدة، أمس الإثنين، إن «الملك سلمان شدد على ضرورة المحافظة على لبنان. خطوات سعودية قريبًا نحو الدولة اللبنانية».

وبحسب وكالات أنباء، أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة، أن لبنان تلقى وعودًا من خادم الحرمين الشريفين بالدعم الاقتصادي والسياسي، وأن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين طلبوا من الملك سلمان بن عبدالعزيز دعم رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري، فرد عليهم بأن المملكة تدعم كل ما يخدم لبنان.

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