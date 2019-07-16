بيتكوين وليبرا.. وزير مالية ألمانيا يبدي قلقًا إزاء العملات المشفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 03:53 مساء
وزير المالية الألماني أولاف شولتس خلال مقابلة مع رويترز في برلين يوم 5 يونيو حزيران 2019. (رويترز)

أبدى وزير المالية الألماني أولاف شولتس قلقًا من العملات الرقمية مثل «ليبرا» التي تخطط شركة «فيسبوك» لطرحها، مشيرًا إلى أنه يتعين على الهيئات التنظيمية ضمان أن هذه العملات لن تهدد الاستقرار المالي وخصوصية المستهلكين.

وقال شولتس قبل اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إن «إصدار عملة يجب ألا يكون بيد شركة خاصة كونه عنصرًا أساسيًّا لسيادة الدولة».

وأضاف أن «اليورو ما زال الوسيلة الوحيدة للمدفوعات في منطقة اليورو».

وتابع أن برلين تنسق جهودها دوليًّا مع حلفائها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين وسد أية ثغرات قد تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي مخاوف الوزير الألماني ضمن سلسلة من المخاوف من العملات المشفرة مثل «بيتكوين»، إذ يرى كثير من خبراء الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المشفرة، قادرة على مساعدة إيران بشكل كبير لمواجهة العقوبات الأميركية القوية والالتفاف عليها، حسبما ذكر موقع جريدة «نيويورك تايمز».

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