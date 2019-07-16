العراق يوقع اتفاقًا مع شركة أميركية لمعالجة الغاز الطبيعي بحقل نفطي

وزير النفط العراقي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها ستوقع اتفاقًا غدًا مع شركة «هانيويل» الأميركية لمعالجة الغاز الطبيعي من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، قوله إن مذكرة التفاهم ستُطوَّر لاحقًا إلى عقد لمعالجة الغاز من خمسة حقول نفطية.

وقالت وزارة النفط العراقية في أبريل الماضي إن «العراق يمتلك احتياطًا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز»، موضحة أن «نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته».

وأعلن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في يونيو الماضي، تصدير العراق أكثر من 110 ملايين برميل نفط خلال شهر مايو، مشيرًا إلى تحقيق إيرادات تزيد على سبعة مليارات دينار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في دراسة صدرت في أبريل 2019، إن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميًّا بحلول العام 2030، ما سيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميًّا.

وارتفعت أسعار النفط، إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطية على طهران بداية مايو الماضي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أية تهديدات إيرانية.