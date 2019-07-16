«إل في إم إتش» تشتري حصة في مجموعة ستيلا ماكارتني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 01:57 مساء
عرض أزياء (الإنترنت)

أعلنت شركة «إل في إم إتش» الفرنسية العملاقة الإثنين نيتها شراء حصة في مجموعة ستيلا ماكارتني التي قطعت علاقتها بمنافستها «كيرينغ».

ووفق بيان للشركة أوردته «فرانس برس»، فإن ستيلا ماكارتني، ابنة مغني فرقة «بيتلز» بول مكارتني، التي أسست مجموعة الملابس والإكسسوارات الخاصة بها في العام 2001 ستبقى «مديرة الابتكارات الفنية في الشركة وسفيرة لعلامتها التجارية مع احتفاظها بالحصة الأكبر من أسهمها».

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستساعد «في تسريع نموّ» الشركة على الصعيد العالمي، مشيرةً إلى أن المزيد من التفاصيل حول الصفقة سيصدر في وقت لاحق من هذا العام.

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ولفتت المجموعة العملاقة إلى أن ستيلا ماكارتني المعروفة باهتمامها بالبيئة ستصبح أيضًا «مستشارة خاصة» لرئيس «إل في إم إتش» برنار أرنو في سياسات التنمية المستدامة.

وقال أرنو في البيان: «أنا سعيد للغاية بهذه الشراكة مع ستيلا. إنها بداية قصة جميلة ونحن مقتنعون بالإمكانات الكبيرة لشركتها على المدى الطويل».

ومن جهتها، قالت ستيلا ماكارتني إنه منذ قرارها إنهاء شراكتها مع «كيرينغ» التي يملكها فرانسوا بينو واستعادة السيطرة على شركتها، كثيرة هي الأطراف التي «عبّرت عن رغبتها في الشراكة معها والاستثمار في شركتها».

وقد أبرمت «إل في إم إتش» التي تملك ماركات مثل «ديور» و«لوي فويتون» و«فندي» و«جيفنشي» اتفاقًا منذ فترة مع المغنية ريهانا لإطلاق علامتها التجارية الفاخرة.

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