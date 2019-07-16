ارتفاع احتياطات تونس من العملة الصعبة بعد بيع سندات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 01:10 مساء
مقر البنك المركزي التونسي في تونس العاصمة (الإنترنت)

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع احتياطات تونس الأجنبية بعد أن باعت سندات قيمتها 700 مليون يورو الأسبوع الماضي، ليغطي الاحتياطي واردات 87 يومًا، صعودًا من 73 يومًا.

وكما أوردت وكالة «رويترز» عن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، أصبح احتياطي النقد الأجنبي لتونس 15.596 مليار دينار (5.42 مليار دولار).

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011، في ظل تصاعد لمعدلات البطالة والتضخم. ويباشر البلد إصلاحات اقتصادية قاسية لتقليص الإنفاق العام.

وفي الأسبوع الماضي، باعت تونس سندات مقومة باليورو لأجل سبع سنوات قيمتها 700 مليون يورو بسعر فائدة 6.37%.

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