«إيكيا» تعتزم إغلاق مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة بسبب كُلفة الإنتاج

متجر «إيكيا» في وودبريدج في فرجينيا (ا ف ب)

تعتزم مجموعة «إيكيا» الأولى عالميًا في مجال المفروشات إغلاق مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة الذي يقع في مدينة دانفيل (ولاية فرجينيا)، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج فيه.

وسينقل الإنتاج إلى أوروبا، بحسب ما أوضحت المجموعة السويدية في بيان مؤرخ في 10 يوليو لكنه أرسل إلى وسائل الإعلام ونقلته «فرانس برس» الإثنين. ويعمل في هذا المصنع الذي افتتح سنة 2008 حوالي 300 شخص وتصنع فيه مفروشات تباع في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضحت المجموعة أن «كلفة الإنتاج في دانفيل مرتفعة جدًا، خصوصًا فيما يخص المواد الأساسية، مما يؤدي إلى أسعار أعلى بكثير من تلك المعتمدة» في أسواق أخرى، وأنه بعد تحليل معمق «تبين أن الظروف غير مواتية لمواصلة الإنتاج».

وصرح بيرت إيدز المسؤول عن الموقع: «كان القرار صعبًا جدًا. وبذلنا ما في وسعنا لتحسين التنافسية في هذا المصنع، لكن للأسف التكاليف غير مناسبة لمواصلة العمل في دانفيل على المدى الطويل».

وأكد أن الشركة لن توفر جهدًا لمساعدة عمالها على إيجاد فرص عمل أخرى أو الاستفادة من دورات تدريبية.

ومن شأن قرار إغلاق هذا المصنع الواقع في ولاية محورية للانتخابات الرئاسية المقبلة أن يثير سخط الرئيس دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطًا على المجموعات الصناعية كي لا تغلق مصانعها في الولايات المتحدة.