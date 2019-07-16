نائب الرئيس البرازيلي ينفي فرض أي قيود على هواوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 09:22 صباحا
نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو (ا ف ب)

أعلن نائب الرئيس البرازيلي، هاميلتون موراو، أن بلاده لن تفرض قيودًا على مجموعة هواوي الصينية في البرازيل حيث العمل جار على خطط لإطلاق شبكة الجيل الخامس، في تحد لضغوط أميركية لحظر هذه الشركة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وهواوي، الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس القادم من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، ممنوعة من تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة لمخاوف بشأن علاقاتها بالحكومة في بكين ولتهديدات أمنية محتملة.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقناع حلفائها باتخاذ نفس الخطوة. غير أن هاميلتون موراو الذي يعد صوتًا معتدلاً في حكومة الرئيس جاير بولسونارو، صرح للصحفيين بأن علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين، لن يتم «تجاهلها».

وقال موراو «ليس هناك أي فيتو على هواوي في البرازيل. هواوي موجودة هنا منذ 10 سنوات».

ومن المتوقع تنظيم مزاد على ترددات الجيل الخامس العام المقبل. وهاجم بولوسونارو الصين خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكنه غيَّر نبرته منذ تولي مهامه في يناير.

وسعت البرازيل إلى النأي بنفسها عن النزاع التجاري الصيني - الأميركي في مسعى للبقاء على نفس المسافة من البلدين. وقال موراو «إننا نشهد فترة من عدم الاستقرار والتنافس بين دول، عودة إلى نوع من الحمائية». وأضاف أنه يتعين على البرازيل اتخاذ موقف «مرن وبراغماتي» على حد سواء.

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