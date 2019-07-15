«هواوي» مستعدة لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في إيطاليا

شعار شركة هواوي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليار دولار حتى العام 2021 في إيطاليا، وخلق ألف وظيفة.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استهداف إدارة الرئيس الأميركي ترامب، لشركة «هواوي»، التي يتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية، ونقلت جريدة «وول ستريت» أنها بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام لـ«هواوي» فرع إيطاليا، توماس مياو، في مؤتمر صحفي عقده في ميلانو، «خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 9.1 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير».

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى «إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن».

وشدد توماس مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط «هواوي» في إيطاليا، مضيفًا: «حتى الآن نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن».

وأعرب عن ثقته بالمستقبل «أولًا لأن الحكومة لإايطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشاكل بين الولايات المتحدة والصين، وثانيًا لأن مجتمعنا لاعب مهم جدًّا».