«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 01:11 مساء
شعار عملة بتكوين (أرشيفية: رويترز)

هوت «بتكوين»، أول عملة رقمية عالمية، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، لتنخفض إلى ما دون 10 %، في وقت تزايدت فيه المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة «ليبرا» الرقمية التي تخطط شركة فيسبوك لإطلاقها.

وبحسب وكالة «رويترز» هبطت «بتكوين» 11.1 % من يوم الجمعة لتصل إلى 9855 دولارا في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو، وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4 % أمس الأحد فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام، فيما ارتفعت في أحدث سعر لها 0.5% إلى 10 آلاف و245 دولارا.

ودعا سياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة «ليبرا» في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملتي «بتكوين» وليبرا وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالبا الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا أرادت أن «تصبح بنكا».

وتراجعت «بتكوين»، التي لم تتأثر في البداية بتغريدة ترامب، بعدما دعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتعليق مشروع فيسبوك لحين معالجة شتى المخاوف بداية من الخصوصية وحتى غسل الأموال.

وارتفعت عملة «بتكوين» بنسبة 55 % تقريبا في تسعة أيام بعد أن كشفت فسيبوك عن خططها لإطلاق «ليبرا» في 18 يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهرا لتبلغ حوالي 14 ألف دولار. وعزز المشروع الآمال بين بعض المستثمرين بإمكانية أن تحظى العملات المشفرة بقبول أوسع.

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