أسعار الذهب تتماسك فوق 1400 دولار للأوقية

سبائك من الذهب (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متماسكة فوق محور 1400 دولار للمعدن النفيس، إثر صدور بيانات اقتصادية صينية؛ قللت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.3% إلى 1411.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1414 دولارًا للأوقية، بحسب وكالة «رويترز».

وفي يونيو 2019 أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار» توقع فيه أن ينتعش معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع انحسار الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي أصابت عددا من البلدان أواخر العام الماضي وهذا العام.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3% عنه قبل عام في يونيو، متفوقًا على توقع يبلغ 5.2%، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8% على أساس سنوي بين يناير ويونيو، متفوقة أيضًا على توقع للمحللين بلغ 5.5 بالمائة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خه وي لي من بنك المؤسسة المصرفية الصينية قوله «البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب».

وفي غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 % في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عامًا على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأوقية. وتقدم البلاتين 0.6% مسجلا 832.64 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6% أيضا إلى 1555.22 دولار للأوقية.