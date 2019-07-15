الصين تحقق أقل معدل نمو منذ 30 عامًا بـ6.2%

حاويات في القسم المخصص للشحن الخارجي في مرفأ كينغداو بولاية شاندونغ شرق الصين، 24 يونيو 2019، (ا ف ب)

تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى أقل مستوياته منذ 30 عامًا، مسجلا نسبة 6.2% في الربع الثاني من 2019، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية صدرت الإثنين، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، ماو شينيونغ، إن «الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها.. نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج».

والأرقام الصادرة عن المكتب مطابقة لتوقعات محللين استطلعتهم «فرانس برس»، وتمثل تراجعًا عن نسبة النمو المسجلة في الربع الأول وقدرها 6.4%.

وتبقى أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6 و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% العام 2018.

وعرفت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي تلقي بثقلها منذ العام الماضي على الاقتصاد الصيني هدنة في نهاية يونيو الماضي، بعد لقاء الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتعهد البلدان باستئناف المفاوضات سعيًا لتسوية خلافاتهما التجارية.

وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسومًا جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما.

واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار حوالي ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين.

كما شجعت بكين المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغرى التي كانت حتى الآن مهملة لصالح المجموعات العامة الكبرى. لكن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات لمكافحة المديونية المفرطة الخارجة عن السيطرة التي تهدد نظامها المالي.