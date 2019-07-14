هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 01:32 مساء
ملصق دعائي لهواتف هواوي (فرانس برس)

ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة أن «هواوي تكنولوجيز» تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

ووفق ما أوردت وكالة «رويترز»، فمن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصًا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة.

وذكر مصدر لـ«وول ستريت جورنال» أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارًا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة. وأضافت الجريدة أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبًا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

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